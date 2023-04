LIVE Inghilterra-Italia 63-5, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: inglesi straripanti (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Emma Sing fallisce la trasformazione. 77? NOOO!!! Seconda marcatura in meno di 10? per Marlie Packer. Inghilterra-Italia 68-5. 72? Questa volta Emma Sing manca la conversione. 71? NOOO!!! Abigail Dow è inarrestabile per le azzurre quest’oggi. Ancora una meta. Inghilterra-Italia 63-5. 69? Emma Sing converte da posizione favorevole. Inghilterra-Italia 58-5. 68? NOOOO!!!! Anche Marlie Packer si iscrive alla festa inglese con una meta. Inghilterra-Italia 56-5. 67? Esce il capitano azzurro Elisa Giordano ed entra Emanuela Stecca. 66? Isabella Locatelli sostituisce Jessica Busato ed Alice Cassaghi prende il posto di Gaia Maris. 64? Per la seconda volta consecutiva Emma Sing ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Emma Sing fallisce la trasformazione. 77? NOOO!!! Seconda marcatura in meno di 10? per Marlie Packer.68-5. 72? Questa volta Emma Sing manca la conversione. 71? NOOO!!! Abigail Dow è inarrestabile per le azzurre quest’oggi. Ancora una meta.63-5. 69? Emma Sing converte da posizione favorevole.58-5. 68? NOOOO!!!! Anche Marlie Packer si iscrive alla festa inglese con una meta.56-5. 67? Esce il capitano azzurro Elisa Giordano ed entra Emanuela Stecca. 66? Isabella Locatelli sostituisce Jessica Busato ed Alice Cassaghi prende il posto di Gaia Maris. 64? Per la seconda volta consecutiva Emma Sing ...

