LIVE – Inghilterra-Italia 55-5: Sei Nazioni femminile 2023 rugby in DIRETTA (Di domenica 2 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Inghilterra-Italia, partita valevole per il secondo turno del Tik Tok Sei Nazioni 2023 di rugby femminile. Elisa Giordano e compagne tornano in campo dopo la bella prestazione nel match d’esordio in casa contro la Francia, terminato proprio con la vittoria delle transalpine per 22-12. Le azzurre di Giovanni Raineri vanno dunque a caccia di riscatto e proveranno a crescere ancora contro un’altra grande avversaria. Dall’altra parte ci sarà infatti la formazione inglese, reduce dal netto successo nel derby contro la Scozia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 Italiane di domenica 2 aprile sul campo del Cinch Stadium at Franklin’s Gardens di ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Latestualedi, partita valevole per il secondo turno del Tik Tok Seidi. Elisa Giordano e compagne tornano in campo dopo la bella prestazione nel match d’esordio in casa contro la Francia, terminato proprio con la vittoria delle transalpine per 22-12. Le azzurre di Giovanni Raineri vanno dunque a caccia di riscatto e proveranno a crescere ancora contro un’altra grande avversaria. Dall’altra parte ci sarà infatti la formazione inglese, reduce dal netto successo nel derby contro la Scozia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00ne di domenica 2 aprile sul campo del Cinch Stadium at Franklin’s Gardens di ...

