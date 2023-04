LIVE Inghilterra-Italia 41-5, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: inglesi straripanti (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53? Emma Sing converte da comoda posizione. Inghilterra-Italia 41-5. 52? NOOO!!! Abigail Dow punisce subito le azzurre ed è ancora meta inglese. Inghilterra-Italia 39-5. 50? Fallo in ruck di Giordana Duca. 49? Prova a risalire il campo l’Italia con Vittoria Ostuni Minuzzi, Francesca Sgorbini e Vittoria Vecchini. 48? Entra Emma Stevanin al posto di Veronica Madia. 47? Lagi Tuima converte. Inghilterra-Italia 34-5. 45? NOOOO!!! Bella azione di Mackenzie Carson, ovale a Tatyana Heard e sesta meta inglese. Inghilterra-Italia 32-5. 44? Errore alla mano di Beatrice Rigoni, mischia successiva vinta dalle inglesi. 43? Azione prolungata di Giada Franco, ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53? Emma Sing converte da comoda posizione.41-5. 52? NOOO!!! Abigail Dow punisce subito le azzurre ed è ancora meta inglese.39-5. 50? Fallo in ruck di Giordana Duca. 49? Prova a risalire il campo l’con Vittoria Ostuni Minuzzi, Francesca Sgorbini e Vittoria Vecchini. 48? Entra Emma Stevanin al posto di Veronica Madia. 47? Lagi Tuima converte.34-5. 45? NOOOO!!! Bella azione di Mackenzie Carson, ovale a Tatyana Heard e sesta meta inglese.32-5. 44? Errore alla mano di Beatrice Rigoni, mischia successiva vinta dalle. 43? Azione prolungata di Giada Franco, ...

