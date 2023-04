LIVE Inghilterra-Italia 27-5, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: padrone di casa devastanti (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO. Inghilterra-Italia 27-5 39? Quarta conversione mancata da Holly Aitchison. 38? NOOO!!!! Jess Breach fa ancora male alla difesa azzurra, che manca il placcaggio. Inghilterra-Italia 27-5. 35? Torna in campo Beatrice Rigoni ed esce Beatrice Capomaggi. 32? Per la terza volta su quattro Holly Aitchison manca la conversione. 32? NOOO!!!! Claudia MacDonald e Sarah Bern fanno male alle azzurre e la prima va in meta. Inghilterra-Italia 22-5. 31? Errore alla mano di Vittoria Vecchini. 31? Elisa Giordano ruba la touche! 30? L’Inghilterra sta schiacciando l’Italia: il possesso dell’ovale è giunto in pochi minuti a 68%-32%. 27? Soffre l’Italia per il ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO TEMPO.27-5 39? Quarta conversione mancata da Holly Aitchison. 38? NOOO!!!! Jess Breach fa ancora male alla difesa azzurra, che manca il placcaggio.27-5. 35? Torna in campo Beatrice Rigoni ed esce Beatrice Capomaggi. 32? Per la terza volta su quattro Holly Aitchison manca la conversione. 32? NOOO!!!! Claudia MacDonald e Sarah Bern fanno male alle azzurre e la prima va in meta.22-5. 31? Errore alla mano di Vittoria Vecchini. 31? Elisa Giordano ruba la touche! 30? L’sta schiacciando l’: il possesso dell’ovale è giunto in pochi minuti a 68%-32%. 27? Soffre l’per il ...

