LIVE Inghilterra-Italia 22-5, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: punto di bonus offensivo per le inglesi (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30? L’Inghilterra sta schiacciando l’Italia: il possesso dell’ovale è giunto in pochi minuti a 68%-32%. 27? Holly Aitchison manca ancora la conversione. 27? NOOOOO!!!! Jess Breach va a schiacciare in meta e regala il punto di bonus alle inglesi. Inghilterra-Italia 22-5. 26? Soffre l’Italia per il prolungato possesso delle inglesi, che avanzano. 25? Beatrice Rigoni accusa un problema fisico e viene sostituita da Beatrice Capomaggi. 23? L’Inghilterra è avanti 55%-45% nel possesso dell’ovale. 21? Ancora una volta l’Italia perde l’ovale in mischia. 20? Giada Franco rompe il primo placcaggio ed avanza! 19? Offload di Vittoria ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30? L’sta schiacciando l’: il possesso dell’ovale è giunto in pochi minuti a 68%-32%. 27? Holly Aitchison manca ancora la conversione. 27? NOOOOO!!!! Jess Breach va a schiacciare in meta e regala ildialle22-5. 26? Soffre l’per il prolungato possesso delle, che avanzano. 25? Beatrice Rigoni accusa un problema fisico e viene sostituita da Beatrice Capomaggi. 23? L’è avanti 55%-45% nel possesso dell’ovale. 21? Ancora una volta l’perde l’ovale in mischia. 20? Giada Franco rompe il primo placcaggio ed avanza! 19? Offload di Vittoria ...

