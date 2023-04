LIVE Inghilterra-Italia 17-5, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: scappano le inglesi (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Ancora una volta l’Italia perde l’ovale in mischia. 20? Giada Franco rompe il primo placcaggio ed avanza! 19? Offload di Vittoria Ostuni Minuzzi. 17? Holly Aitchison manca la conversione. 16? NOOOO!!!! Claudia MacDonald crea la superiorità numerica e va in meta. Inghilterra-Italia 17-5. 15? L’Italia perde il possesso dell’ovale in mischia in una brutta zona del campo. 13? Possesso inglese: l’Italia finora ha già compiuto 32 placcaggi, 27 dei quali a buon fine. 11? Errore alla mano di Abigail Dow. 9? Holly Aitchison manca la conversione. 8? NOOOO!!!! Abigail Dow rompe il placcaggio, entra nella difesa azzurra e va in meta. Inghilterra-Italia 12-5. 7? Sarah Bern conquista l’ovale e riesce a ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Ancora una volta l’perde l’ovale in mischia. 20? Giada Franco rompe il primo placcaggio ed avanza! 19? Offload di Vittoria Ostuni Minuzzi. 17? Holly Aitchison manca la conversione. 16? NOOOO!!!! Claudia MacDonald crea la superiorità numerica e va in meta.17-5. 15? L’perde il possesso dell’ovale in mischia in una brutta zona del campo. 13? Possesso inglese: l’finora ha già compiuto 32 placcaggi, 27 dei quali a buon fine. 11? Errore alla mano di Abigail Dow. 9? Holly Aitchison manca la conversione. 8? NOOOO!!!! Abigail Dow rompe il placcaggio, entra nella difesa azzurra e va in meta.12-5. 7? Sarah Bern conquista l’ovale e riesce a ...

