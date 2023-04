LIVE Giro delle Fiandre 2023 in DIRETTA: Tadej Pogacar vince in solitaria, 2° Van der Poel, Van Aert fuori dal podio (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Arriva adesso Matteo Trentin a 2’49”. 16.29 Pedersen vince lo sprint dei battuti ed è 3° a 1’15”, 4° Van Aert. 16.28 Van der Poel chiude secondo a 16? dallo sloveno. Vediamo ora la volata per il terzo gradino del podio. 16.28 Tadej Pogacar vince IN solitaria IL Giro delle Fiandre 2023! Un dominio da parte dello sloveno. Sull’Oude Kwaremont ha bastonato tutti. 16.27 ULTIMO CHILOMETRO! 16.25 Ultimi 2 km, torna a crescere il margine di Pogacar, che si volta per guardare dov’è Van der Poel. Ora anche lo sloveno è palesemente affaticato, si fa più appesantita la sua ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Arriva adesso Matteo Trentin a 2’49”. 16.29 Pedersenlo sprint dei battuti ed è 3° a 1’15”, 4° Van. 16.28 Van derchiude secondo a 16? dallo sloveno. Vediamo ora la volata per il terzo gradino del. 16.28INIL! Un dominio da parte dello sloveno. Sull’Oude Kwaremont ha bastonato tutti. 16.27 ULTIMO CHILOMETRO! 16.25 Ultimi 2 km, torna a crescere il margine di, che si volta per guardare dov’è Van der. Ora anche lo sloveno è palesemente affaticato, si fa più appesantita la sua ...

