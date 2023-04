LIVE Giro delle Fiandre 2023 in DIRETTA: si parte! (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.59 I primi due muri saranno quelli di Korte Ast (0.5 km al 4%) e Oude Kwaremont (2.5 km à 3.5%), poi si affronteranno in rapida successione gli strappi di Kortekeer, Eikenberg, Molenberg, Marlboroughstraat, Berendries, Valkenberg, Ten Houte e Kanarieberg. Al km 219 ci sarà di nuovo Oude Kwaremont, che sarà seguito dal primo passaggio sul Paterberg (360 metri al 12,9% medio ma picco del 20,9%). Poi ci saranno Koppenberg, Steenbeekdries, Taaienberg ed Oude Kruisberg, prima di un terzo passaggio sull’Oude Kwaremont e di nuovo sul Pateberg, dove si scollinerà ai -13 dal traguardo. 09.56 In questa importantissima corsa belga si partirà da Brugge (a sette anni di distanza dall’ultima volta) e si arriverà, dopo addirittura 273.4 km ricchi di insidie, sul traguardo di Oudenaarde. La prima parte di percorso sarà ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.59 I primi due muri saranno quelli di Korte Ast (0.5 km al 4%) e Oude Kwaremont (2.5 km à 3.5%), poi si affronteranno in rapida successione gli strappi di Kortekeer, Eikenberg, Molenberg, Marlboroughstraat, Berendries, Valkenberg, Ten Houte e Kanarieberg. Al km 219 ci sarà di nuovo Oude Kwaremont, che sarà seguito dal primo passaggio sul Paterberg (360 metri al 12,9% medio ma picco del 20,9%). Poi ci saranno Koppenberg, Steenbeekdries, Taaienberg ed Oude Kruisberg, prima di un terzo passaggio sull’Oude Kwaremont e di nuovo sul Pateberg, dove si scollinerà ai -13 dal traguardo. 09.56 In questa importantissima corsa belga si partirà da Brugge (a sette anni di distanza dall’ultima volta) e si arriverà, dopo addirittura 273.4 km ricchi di insidie, sul traguardo di Oudenaarde. La prima parte di percorso sarà ...

