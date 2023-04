LIVE Giro delle Fiandre 2023 in DIRETTA: sfida titanica tra Pogacar, Van Aert e Van der Poel! (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.53 Torna una delle grandi classiche del ciclismo internazionale, una delle gare più emozionanti del panorama a due ruote in cui i migliori delle corse di un giorno sono prontissimi a darsi battaglia per potersi appuntare una medaglietta assai pesante sul proprio petto. 09.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro delle Fiandre 2023! Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro delle Fiandre 2023! Torna una delle grandi classiche del ciclismo internazionale, una delle gare più emozionanti del ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.53 Torna unagrandi classiche del ciclismo internazionale, unagare più emozionanti del panorama a due ruote in cui i miglioricorse di un giorno sono prontissimi a darsi battaglia per potersi appuntare una medaglietta assai pesante sul proprio petto. 09.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alladel! Buongiorno a tutti e benvenuti alladel! Torna unagrandi classiche del ciclismo internazionale, unagare più emozionanti del ...

