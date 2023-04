LIVE Ginnastica artistica | Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA | Asia D’Amato seconda al volteggio

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08 Ora sono in corso di svolgimento le premiazione, a seguire la finale alle parallele. 15.04conquista il secondo posto alalle spalle della sudcoreana Seo Seojeong. Terzo posto per Manila Esposito. 15.03 Persecondo salto da 13.550 e media di 13.700, secondo posto. 15.01 Doppio avvitamento per, che ottiene 13.850. Secondo salto con arrivo a gambe distese, un po’ di stanchezza per la genovese. 14.58 Per Seo 13.700 sul secondo salto e chiude così con la media di 14.000. Ora tocca a. 14.54 Doppio avvitamento per Seo come secondo salto. Ha ottenuto 14.300 con il primo salto. 14.52 Ribaltata, teso ...