LIVE Ginnastica artistica | Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA | Alice D’Amato vince alle parallele Due sigilli tra le juniores

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa lunga. Restate con noi per le cronache. Appuntamento agli Europei, che andranno in scena ad Antalya (Turchia) dall’11 al 16 aprile. Buon proseguimento di serata. 17.17 L’Italia chiude le Finali di Specialità con la vittoria diparle davanti a Giorgia Villa. Secondo posto per Asiaal volteggio davanti a Manila Esposito al volteggio. Allohanno vinto Emma Fioravanti al corpo libero e Benedetta Gava al volteggio. 17.16 La spagnola Laura Casabuena ha vinto la finale al corpo libero (13.050) precedendo la sudcoreana Dayeong Lee (12.900) e la canadese Sydney Turner (12.700). Italiane ...