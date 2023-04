LIVE Ginnastica artistica | Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA | Alice D’Amato vince alle parallele! Cadute di Asia e Villa alla trave

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37 Ora le premiazioni. Tra poco corpo libero seniores ejuniores per chiudere la giornata. 16.34 SIIIIII! BENEDETTA GAVA HA VINTO AL VOLTEGGIO TRA LE JUNIORES CON 13.525. L’azzurra ha battuto le statunitensi Gabrielle Hardie (12.825) e Audrey Snyder (12.650). 16.31 Le azzurre iniziano ad accusare la stanchezza dei due giorni di gara, troppo vicini tra loro in questo momento della stagione. La canadese Cassandra Leecon 13.500 davantisudcoreana Seojeong Yeo (12.850) espagnola Laia Masferrer (12.700). 16.30 Cade anche Giorgia, quinta con 12.050. 16.25 Purtroppoè caduta...

LIVE Ginnastica artistica, Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato vince alle parallele! Sigillo di Fioravanti OA Sport

Italia protagonista anche nella finale della sbarra maschile c ...