LIVE Ginnastica artistica | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | Tommaso Brugnami trionfa nel volteggio! Tra poco Perotti e Villa

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE FINALI DI SPECIALITA’ DEL TROFEO DI JESOLO DI14.58: Caduta per il cinese Qin all’uscita dalle parallele. Punteggio di 12.900 e quarto posto provvisorio. Tocca ora al giapponese Tanida 14.56: Punteggio di 13.600 per il britannico Powell che si inserisce in terza posizione provvisoria. Ora il cinese Qin 14.54: Va al comando della graduatoria il giapponese Tsunogai con il punteggio di 13.733. E’ il momento del britannico Powell 14.51: Punteggio alto per l’armeno Baghdasaryan che totalizza 13.633. Ora il giapponese Tsunogai 14.45: Questi i protagonisti della gara delle parallele: 104 BAGHDASARYAN Erik ARM 182 TSUNOGAI Tomoharu JPN 158 POWELL Winston GBR 131 QIN Guohuan CHN 181 TANIDA Masaharu JPN 143 ...