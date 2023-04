LIVE Ginnastica artistica | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | azzurri d’oro! Brugnami trionfa al volteggio | Perotti vince al corpo libero! Tra poco Villa

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE FINALI DI SPECIALITA’ DEL TROFEO DI JESOLO DI16.22: Secondo per un soffio il cinese He che ottiene un punteggio di 12.633 e non riesce a sopravanzare Tsunogai. Ora il colombiano Barajas 16.19: Terzo posto provvisorio per il britannico Powell con 12.900. Ora il cinese He 16.16: Grande esercizio per il giapponese Tsunogai che va al comando con il punteggio di 13.666. Ora il britannico Powell 16.14: Inizia con un buon punteggio per il francese Mansard la gara: 13.200. Ora il giapponese Tsunogai 16.11: E’ il momento della finale alla sbarra. Questi i protagonisti: 155 MANSARD Anthony FRA 182 TSUNOGAI Tomoharu JPN 158 POWELL Winston GBR 130 HE Xiang CHN 134 BARAJAS Angel COL 168 ZAMBORI Zala Samu HUN 177 ...