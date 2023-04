LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: Verstappen svernicia Hamilton e si prende la vetta. Sainz in rimonta (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA È SUCCESSO A CHARLES LECLERC E PERCHÉ SI È RITIRATO PERCHE’ LA BANDIERA ROSSA HA DANNEGGIATO Sainz E RUSSELL 14° giro/58 INDEMONIATO Sainz! Passa anche Hulkenberg ed è 7°! Ma il difficile arriva adesso. In ombra Perez, appena 15° con la Red Bull… 14° giro/58 Verstappen saluta tutti e se ne va. Ormai è chiaro che la Red Bull, per non vincere, deve avere problemi di affidabilità. Perché nessuna altra macchina può contrastarla, almeno in questa fase iniziale di Mondiale. 13° giro/58 Assurdo Verstappen. 1’21?994, giro veloce della gara nonostante il sorpasso su Hamilton! Ha già guadagnato 2 secondi in poche curve! 12° giro/58 SORPASSO DI Verstappen! L’olandese svernicia ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA È SUCCESSO A CHARLES LECLERC E PERCHÉ SI È RITIRATO PERCHE’ LA BANDIERA ROSSA HA DANNEGGIATOE RUSSELL 14° giro/58 INDEMONIATO! Passa anche Hulkenberg ed è 7°! Ma il difficile arriva adesso. In ombra Perez, appena 15° con la Red Bull… 14° giro/58saluta tutti e se ne va. Ormai è chiaro che la Red Bull, per non vincere, deve avere problemi di affidabilità. Perché nessuna altra macchina può contrastarla, almeno in questa fase iniziale di Mondiale. 13° giro/58 Assurdo. 1’21?994, giro veloce della gara nonostante il sorpasso su! Ha già guadagnato 2 secondi in poche curve! 12° giro/58 SORPASSO DI! L’olandese...

