LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: Sainz rovina tutto e viene penalizzato 5 secondi (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA È SUCCESSO A CHARLES LECLERC E PERCHÉ SI È RITIRATO PERCHE' LA BANDIERA ROSSA HA DANNEGGIATO Sainz E RUSSELL 9.30 Sainz via radio è disperato: "E' inaccettabile la penalità. I commissari devono aspettare che finisca la gara e discutere con me". 9.29 La penalità di Sainz è giusta. Però lo spagnolo viene sanzionato per una 'ripartenza fantasma', nel senso che di fatto è stata cancellata ai fini dell'esito finale della gara. 9.28 Potete solo immaginarvi la faccia di Vasseur… 9.27 Sainz è sconcertato nel momento in cui viene a sapere della penalità. Si copre gli occhi con le mani. 9.26 CARLOS Sainz penalizzato DI 5 secondi! Incredibile, ha ...

