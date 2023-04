LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: Sainz 4°, si gioca il podio con Hamilton e Alonso (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA È SUCCESSO A CHARLES LECLERC E PERCHÉ SI È RITIRATO PERCHE’ LA BANDIERA ROSSA HA DANNEGGIATO Sainz E RUSSELL 42° giro/58 1’20?986, abbassa ancora il proprio miglior tempo Max Verstappen. 10 secondi di vantaggio su Hamilton. 41° giro/58 Il cannibale Max Verstappen si riprende il punto di bonus strappando il giro veloce a Hamilton in 1’21?078. La sensazione è che l’olandese stia davvero facendo quello che vuole. 40° giro/58 Perez, nonostante il missile Red Bull tra le mani, resta 9° e non riesce a superare la McLaren di Norris… 40° giro/58 1’21?315, giro veloce per Hamilton. Strappo della Mercedes, Alonso scivola a 1?7. Si sta sgranando il trenino, Sainz paga 1?6 dal connazionale, ma alle sue spalle resta ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA È SUCCESSO A CHARLES LECLERC E PERCHÉ SI È RITIRATO PERCHE’ LA BANDIERA ROSSA HA DANNEGGIATOE RUSSELL 42° giro/58 1’20?986, abbassa ancora il proprio miglior tempo Max Verstappen. 10 secondi di vantaggio su. 41° giro/58 Il cannibale Max Verstappen si riprende il punto di bonus strappando il giro veloce ain 1’21?078. La sensazione è che l’olandese stia davvero facendo quello che vuole. 40° giro/58 Perez, nonostante il missile Red Bull tra le mani, resta 9° e non riesce a superare la McLaren di Norris… 40° giro/58 1’21?315, giro veloce per. Strappo della Mercedes,scivola a 1?7. Si sta sgranando il trenino,paga 1?6 dal connazionale, ma alle sue spalle resta ...

