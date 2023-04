LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: rimonta prepotente di Sainz, sorpassa anche la Aston Martin! (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA È SUCCESSO A CHARLES LECLERC E PERCHÉ SI È RITIRATO PERCHE’ LA BANDIERA ROSSA HA DANNEGGIATO Sainz E RUSSELL VIRTUAL SAFETY CAR! 18° giro/58 RUSSELL SI RITIRA! Va a fuoco il motore della Mercedes. Lo sguardo di Toto Wolff ai box è impietrito. Starà di sicuro imprecando nella propria mente. 18° giro/58 Verstappen ha 3?5 di vantaggio su Hamilton, che è tallonato a mezzo secondo da Alonso. 17° giro/58 Si scuotono le Aston Martin. Alonso è in scia a Hamilton, mentre Stroll è tornato vicinissimo a Sainz. Lo spagnolo deve cercare di sbarazzarsi il prima possibile di Gasly. 16° giro/58 Perez supera Zhou ed è 13°. 16° giro/58 La classifica aggiornata: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+3.623 1 3 Fernando ALONSO ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA È SUCCESSO A CHARLES LECLERC E PERCHÉ SI È RITIRATO PERCHE’ LA BANDIERA ROSSA HA DANNEGGIATOE RUSSELL VIRTUAL SAFETY CAR! 18° giro/58 RUSSELL SI RITIRA! Va a fuoco il motore della Mercedes. Lo sguardo di Toto Wolff ai box è impietrito. Starà di sicuro imprecando nella propria mente. 18° giro/58 Verstappen ha 3?5 di vantaggio su Hamilton, che è tallonato a mezzo secondo da Alonso. 17° giro/58 Si scuotono leMartin. Alonso è in scia a Hamilton, mentre Stroll è tornato vicinissimo a. Lo spagnolo deve cercare di sbarazzarsi il prima possibile di Gasly. 16° giro/58 Perez supera Zhou ed è 13°. 16° giro/58 La classifica aggiornata: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+3.623 1 3 Fernando ALONSO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Giro 19/58 - La classifica sotto regime di VSC #AustralianGP #F1 - Formula1WM : Giro 18/58 - Virtual Safety Car e pit lane chiusa perché la vettura di Russell ne ostacolerebbe l'uscita.… - Formula1WM : Giro 17/58 - Motore in fiamme per George Russell!!! Il pilota ferma la vettura all'uscita dei box. #AustralianGP… - Formula1WM : Giro 17/58 - Problema per Russell... #AustralianGP #F1 - Formula1WM : Giro 17/58 - Alonso può aprire il DRS per attaccare Hamilton. Lo stesso Sainz con Gasly. #AustralianGP #F1 -