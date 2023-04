LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: bandiera rossa! Russell e Sainz sbagliano la strategia (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9° giro/58 La classifica al momento dell’interruzione: Hamilton al comando davanti a Verstappen, Alonso, Stroll, Gasly, Hulkenberg, Russell, Tsunoda, Norris e Piastri. 11° Sainz. Per la Ferrari un inizio di GP da incubo, con Leclerc uscito al primo giro dopo un contatto con Stroll. 8° giro/58 bandiera rossa! Gara interrotta perché c’è troppa ghiaia in pista. Uno svantaggio enorme per chi ha già effettuato il pit-stop, perché ora si rientrerà ai box e, alla ripartenza, i piloti potranno montare le gomme che vorranno. Russell e Sainz dunque hanno compromesso la loro gara. 8° giro/58 Russell e Sainz hanno montato gomme hard. 8° giro/58 Albon ha commesso un errore, finendo in ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9° giro/58 La classifica al momento dell’interruzione: Hamilton al comando davanti a Verstappen, Alonso, Stroll, Gasly, Hulkenberg,, Tsunoda, Norris e Piastri. 11°. Per la Ferrari un inizio di GP da incubo, con Leclerc uscito al primo giro dopo un contatto con Stroll. 8° giro/58Gara interrotta perché c’è troppa ghiaia in pista. Uno svantaggio enorme per chi ha già effettuato il pit-stop, perché ora si rientrerà ai box e, alla ripartenza, i piloti potranno montare le gomme che vorranno.dunque hanno compromesso la loro gara. 8° giro/58hanno montato gomme hard. 8° giro/58 Albon ha commesso un errore, finendo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Giro 9/58 - La classifica quando siamo al 9° dei 58 giri previsti in regime di bandiera rossa a causa dell'incide… - Formula1WM : Giro 9/58 - Detriti e ghiaia in pista: questa la spiegazione della FIA per aver esposto la bandiera rossa.… - Formula1WM : Giro 9/58 - Di seguito le immagini dell'incidente di Albon. #AustralianGP #F1 - Formula1WM : Giro 9/58 - Russell scuote la testa scendendo dalla vettura. Gara complicata adesso per lui. #AustralianGP #F1 - Formula1WM : Giro 9/58 - 07:19 - Tutte le vetture sono in pit lane!! #AustralianGP #F1 -