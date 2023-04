LIVE F1 | GP Australia 2023 in DIRETTA | bandiera rossa a 3 giri dalla fine | può cambiare tutto!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA È SUCCESSO A CHARLES LECLERC E PERCHÉ SI È RITIRATO PERCHE’ LAHA DANNEGGIATO SAINZ E RUSSELL 8.43 Il momento del ritiro di Magnussen: LAP 54/58 SAFETY CAR K-Mag is stopped and looks to be missing a right rear tyre#AusGP #F1 pic.twitter.com/voBWDd69sJ — Formula 1 (@F1) April 2,8.42 Se si partirà da fermi, allora potrebbe veramente succedere di tutto. Ora i piloti potranno montare anche le gomme soft. 56° giro/58! Adesso che succede? Potrebbe davverotutto… 55° giro/58 Quattro ritirati sin qui: Leclerc, Albon, Russell e Magnussen. Questa la classifica aggiornata: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+3.245 1 3 Fernando ALONSO ...