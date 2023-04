L’Isola dei famosi 2023, Antonella Fiordelisi contattata dagli autori (Di domenica 2 aprile 2023) Antonella Fiordelisi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 7 grazie alla sua bellezza, il suo temperamento volitivo e la sua intensa storia d’amore con Edoardo Donnamaria, opinionista di Forum. In questi giorni, l’ex concorrente del reality show avrebbe ricevuto importanti proposte per altri programmi televisivi. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Di Più, Antonella Fiordelisi sarebbe stata contattata dagli autori dell’ Isola dei famosi 17. Isola dei famosi 2023, la proposta per Antonella Fiordelisi Non è la prima volta che Antonella Fiordelisi viene considerata per partecipare alla celebre ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 aprile 2023)è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 7 grazie alla sua bellezza, il suo temperamento volitivo e la sua intensa storia d’amore con Edoardo Donnamaria, opinionista di Forum. In questi giorni, l’ex concorrente del reality show avrebbe ricevuto importanti proposte per altri programmi televisivi. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Di Più,sarebbe statadell’ Isola dei17. Isola dei, la proposta perNon è la prima volta cheviene considerata per partecipare alla celebre ...

