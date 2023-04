L’Inter ha perso contro 10 squadre diverse, eppure Inzaghi ogni volta fa il Mazzarri e trova scuse (Libero) (Di domenica 2 aprile 2023) L’Inter avrebbe bisogno di un meno 15 in classifica. “Lo meriterebbe per la superficialità con cui gioca e con cui viene allenata”. Lo scrive Claudio Savelli su Libero. AlL’Inter mancano le motivazioni, quelle che hanno spinto la Juventus a combattere e a risalire in campionato a dispetto dei 15 punti di penalizzazione, appunto. I calciatori delL’Inter sono tutt’uno con l’allenatore e in questo caso, scrive Savelli, non è un complimento. “Si influenzano negativamente a vicenda, nessuno sembra avere un senso di paura, di pericolo, di responsabilità. Nessuno nelL’Inter si prende le colpe. Sembrano tutti innocenti. Dopo ogni sconfitta, Inzaghi fa il Mazzarri, trova scuse per cui la partita non è andata nel verso ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023)avrebbe bisogno di un meno 15 in classifica. “Lo meriterebbe per la superficialità con cui gioca e con cui viene allenata”. Lo scrive Claudio Savelli su. Almancano le motivazioni, quelle che hanno spinto la Juventus a combattere e a risalire in campionato a dispetto dei 15 punti di penalizzazione, appunto. I calciatori delsono tutt’uno con l’allenatore e in questo caso, scrive Savelli, non è un complimento. “Si influenzano negativamente a vicenda, nessuno sembra avere un senso di paura, di pericolo, di responsabilità. Nessuno nelsi prende le colpe. Sembrano tutti innocenti. Doposconfitta,fa ilper cui la partita non è andata nel verso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - marifcinter : #Inzaghi: 'Abbiamo perso 10 partite in campionato, chiaramente c'è qualcosa che non va e dobbiamo lavorare di più e… - anto_galli4 : RT @FabrizioFERRARl: È raro che un solo allenatore dell'#Inter alla 28ª abbia già perso 10 volte. L'ultimo? Foni nel 1954-55: 68 ANNI FA! N… - napolista : L’#Inter ha perso contro 10 squadre diverse, eppure #Inzaghi ogni volta fa il Mazzarri e trova scuse (Libero) Ness… - francescomila18 : RT @FabrizioFERRARl: È raro che un solo allenatore dell'#Inter alla 28ª abbia già perso 10 volte. L'ultimo? Foni nel 1954-55: 68 ANNI FA! N… -

