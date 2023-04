L’intelligenza artificiale: la causa di e la soluzione alle recensioni false (Di domenica 2 aprile 2023) È un fenomeno quasi inarrestabile, con una portata globale e senza confini. Quello delle false recensioni online è diventato – con il passare del tempo – uno dei problemi più grandi della rete. Nonostante i tentativi di varie piccole, medie o grandi piattaforme di stingere le maglie dei propri regolamenti e delle loro policies, sul web continuano a pullulare valutazioni scritte da persone che non hanno mai acquistato quel determinato prodotto o non hanno mai vissuto l’esperienza (che sia un viaggio, un soggiorno o una cena) su cui si sta esprimendo quel giudizio. E con L’intelligenza artificiale a disposizione di tutti, il fenomeno si è acuito. false recensioni, il ruolo dell’AI e della blockchain Perché le fake reviews online hanno un peso specifico sulla scelta degli utenti. Se un ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 2 aprile 2023) È un fenomeno quasi inarrestabile, con una portata globale e senza confini. Quello delleonline è diventato – con il passare del tempo – uno dei problemi più grandi della rete. Nonostante i tentativi di varie piccole, medie o grandi piattaforme di stingere le maglie dei propri regolamenti e delle loro policies, sul web continuano a pullulare valutazioni scritte da persone che non hanno mai acquistato quel determinato prodotto o non hanno mai vissuto l’esperienza (che sia un viaggio, un soggiorno o una cena) su cui si sta esprimendo quel giudizio. E cona disposizione di tutti, il fenomeno si è acuito., il ruolo dell’AI e della blockchain Perché le fake reviews online hanno un peso specifico sulla scelta degli utenti. Se un ...

