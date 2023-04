L’indipendenza tecnologica Ue nello scenario globale. Intervista a Pasca di Magliano (Di domenica 2 aprile 2023) La vera forza di un Paese e di un continente, oggi, si misura nella capacità di saper innovare, investire e moltiplicare le risorse. Lo scorso 6 dicembre 2022, in occasione della presentazione a Bruxelles del report I-Com dal titolo “Fast track to EU Strategic Autonomy. Speed check for digital, green and health”, è stato illustrato il posizionamento dell’Unione europea nel contesto globale. Diversi gli spunti di interesse, in particolar modo le iniziative decise dalle istituzioni per rafforzare la competitività e conseguire l’autonomia strategica europea rispetto al resto del mondo nei settori energia, salute e digitale. In un mondo che va sempre più veloce qual è la dimensione europea oggi? Ne abbiamo parlato con Roberto Pasca di Magliano, direttore della School of Financial Cooperation and Development SFIDE di UnitelmaSapienza. Per almeno un paio di ... Leggi su formiche (Di domenica 2 aprile 2023) La vera forza di un Paese e di un continente, oggi, si misura nella capacità di saper innovare, investire e moltiplicare le risorse. Lo scorso 6 dicembre 2022, in occasione della presentazione a Bruxelles del report I-Com dal titolo “Fast track to EU Strategic Autonomy. Speed check for digital, green and health”, è stato illustrato il posizionamento dell’Unione europea nel contesto. Diversi gli spunti di interesse, in particolar modo le iniziative decise dalle istituzioni per rafforzare la competitività e conseguire l’autonomia strategica europea rispetto al resto del mondo nei settori energia, salute e digitale. In un mondo che va sempre più veloce qual è la dimensione europea oggi? Ne abbiamo parlato con Robertodi Magliano, direttore della School of Financial Cooperation and Development SFIDE di UnitelmaSapienza. Per almeno un paio di ...

