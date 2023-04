Lilian Thuram insulta il governo e gli italiani. E Lilli Gruber... com'è ridotta la sinistra (Di domenica 2 aprile 2023) A sinistra (o meglio sopra, sugli attici radical-drink, ché “sinistra” è pur sempre una categoria politica, quindi troppo seria per quel che segue) imperversa un nuovo pensatore di riferimento. Si tratta di un intellettuale poliedrico, fa l'editorialista per Repubblica, lo scrittore (diciamo lo scrivente, per il residuo rispetto nei confronti delle spoglie di Marcel Proust), il commentatore televisivo. Là dove Aboubakar Soumahoro era ancora visibilmente scomposto e palesemente incontrollabile, lui è fine e felpato come quando usciva palla al piede dalla sua area. Lui è Lilian Thuram, francese di origini guadalupensi baciato dal talento calcistico, a cui il barbaro Occidente e la xenofoba Italia hanno assicurato una carriera sfolgorante, e relativi contratti non da metalmeccanico, con le maglie di Monaco, Parma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) A(o meglio sopra, sugli attici radical-drink, ché “” è pur sempre una categoria politica, quindi troppo seria per quel che segue) imperversa un nuovo pensatore di riferimento. Si tratta di un intellettuale poliedrico, fa l'editorialista per Repubblica, lo scrittore (diciamo lo scrivente, per il residuo rispetto nei confronti delle spoglie di Marcel Proust), il commentatore televisivo. Là dove Aboubakar Soumahoro era ancora visibilmente scomposto e palesemente incontrollabile, lui è fine e felpato come quando usciva palla al piede dalla sua area. Lui è, francese di origini guadalupensi baciato dal talento calcistico, a cui il barbaro Occidente e la xenofoba Italia hanno assicurato una carriera sfolgorante, e relativi contratti non da metalmeccanico, con le maglie di Monaco, Parma, ...

