Ligue 1 | tris Lille al Lorient e 5° posto | si ferma il Nizza LIVE | Monaco 0-0 | alle 20 45 PSG-Lione | Estero

(Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-02 16:50:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Dopo le due settimane di sosta per le Nazionali e le partite di venerdì e sabato, si chiude oggi con sette match la 29esima giornata di1:13 in scena, sfida tra due squadre in lotta per l’Europa e reduci da momenti positivi, con la vittoria che vale il 5°dei padroni di casa per 3-1 grazie alla rete di Cabella e alla doppietta nel finale del kosovaro Zhegrova, dopo il pari di Kone e il rosso ad Abergel.15 cinque partite: il, altra candidata ad unnelle coppe europee e altra squadra in buona forma, si1-1 sul campo dell’Angers, ultimo e praticamente retrocesso, visti i 15 punti di distacco dalla salvezza, con i gol di ...

...di casa in gol con Martinez al 15 e dopo il gol annullato a Veliz per tocco di mani arriva il... Si gioca anche in Liga,1 e Liga Portugal oltre che in altri campionati europei. PROGRAMMA ...dell'Herediano sulla Grecia in Costa Rica e vittoria per 1 - 0 dell'Ind. del Valle sul ... In1 alle 17.05 turno casalingo del PSG contro il Rennes e in Bundesliga il Bayern Monaco alle 17.30 ...Nella ripresadi Barr al 6 , prova ad accorciare Rufer su rigore al 9 ma prima Ibusuki al 17 ...Al - Merreikh - Esperance Tunis per la CAF Champions League così come alcune partite tra1, ...