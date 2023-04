Liga 2022/2023, Real Madrid a valanga sul Valladolid: 6-0 con tripletta di Benzema (Di domenica 2 aprile 2023) Che il Barcellona sia ormai scappato e vada verso la conquista del titolo è assodato, ma il Real Madrid ci tiene a chiudere bene la sua stagione e soprattutto si tiene in forma per gli ultimi turni di Champions League. La squadra di Ancelotti vista quest’oggi di certo non teme nessuno, come dimostra il 6-0 con il quale ha sconfitto il Valladolid. Apre le marcature Rodrygo, poi Benzema decide che è ora di chidere la partita: 3 gol in 7 minuti e dopo poco più di mezz’ora siamo già sul 4-0. Nel secondo tempo ci pensano poi Asensio e Lucas a fissare il punteggio sul 6-0 finale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Che il Barcellona sia ormai scappato e vada verso la conquista del titolo è assodato, ma ilci tiene a chiudere bene la sua stagione e soprattutto si tiene in forma per gli ultimi turni di Champions League. La squadra di Ancelotti vista quest’oggi di certo non teme nessuno, come dimostra il 6-0 con il quale ha sconfitto il. Apre le marcature Rodrygo, poidecide che è ora di chidere la partita: 3 gol in 7 minuti e dopo poco più di mezz’ora siamo già sul 4-0. Nel secondo tempo ci pensano poi Asensio e Lucas a fissare il punteggio sul 6-0 finale. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lonokgayo : Newcastle vs Manchester United Collegamento in diretta streaming: Premier League 2022-2023, guarda gratuitamente tr… - infobetting : Formazioni Liga 27a giornata 2022/2023 - AlbOr_EsSence : Liga Nos 2022/2023: quinta vittoria in fila per lo Sporting, Juventus avvisata. - sportface2016 : #LigaPortugalBwin Quinta vittoria in fila per lo Sporting, Juventus avvisata - lonokgayo : Link streaming live Elche vs Barcellona: campionato spagnolo 2022-2023, guarda gratuitamente tramite HP, basta fare… -

Le pagelle di Monza - Lazio: Marlon non pervenuto, Zaccagni ispiratore ...45 Lazio 1 Fine 0 Monza Domenica 13 Novembre 2022 - 20:45 Juventus 3 Fine 0 Lazio Mercoledì 4 ...05 Maccabi - Milano 85 - 66 19:30 Barcelona - Berlin 72 - 56 CALCIO - LA LIGA 21:00 Mallorca - Osasuna 0 -... Formazioni ufficiali Atletico Madrid - Betis: Liga 2022/2023 Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid - Betis, match di Liga 2022/2023. Fischio d'inizio alle 21:00 di domenica 2 aprile nella cornice del Wanda Metropolitano. Simeone cerca i tre punti, ma Pellegrini vuole risalire la classifica. Le rivali sono ... Formazioni ufficiali Real Madrid - Valladolid, Liga 2022/2023 Le formazioni ufficiali di Real Madrid - Valladolid, sfida valida per la ventisettesima giornata di Liga 2022/2023. Lo scudetto sembra ormai sfumato per i blancos, chiamati tuttavia a vincere per restare in scia del Barcellona e tentare quantomeno di rinviare la festa dei rivali. L'impegno casalingo ... ...45 Lazio 1 Fine 0 Monza Domenica 13 Novembre- 20:45 Juventus 3 Fine 0 Lazio Mercoledì 4 ...05 Maccabi - Milano 85 - 66 19:30 Barcelona - Berlin 72 - 56 CALCIO - LA21:00 Mallorca - Osasuna 0 -...Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid - Betis, match di/2023. Fischio d'inizio alle 21:00 di domenica 2 aprile nella cornice del Wanda Metropolitano. Simeone cerca i tre punti, ma Pellegrini vuole risalire la classifica. Le rivali sono ...Le formazioni ufficiali di Real Madrid - Valladolid, sfida valida per la ventisettesima giornata di/2023. Lo scudetto sembra ormai sfumato per i blancos, chiamati tuttavia a vincere per restare in scia del Barcellona e tentare quantomeno di rinviare la festa dei rivali. L'impegno casalingo ... Villarreal - R. Sociedad (0-0) La Liga 2022 la Repubblica Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Betis: Liga 2022/2023 Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Betis: Liga 2022/2023. Le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco ... Formazioni ufficiali Real Madrid-Valladolid, Liga 2022/2023 Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Valladolid, sfida valida per la ventisettesima giornata di Liga 2022/2023. Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Betis: Liga 2022/2023. Le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco ...Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Valladolid, sfida valida per la ventisettesima giornata di Liga 2022/2023.