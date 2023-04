“Li ho persi tutti in dieci minuti”. ‘Capelli’, il primo podcast che racconta le storie di chi soffre di patologie del cuoio capelluto (Di domenica 2 aprile 2023) “Finché non ti capita non ci pensi. Poi, un giorno, entri in doccia e ti accorgi che lo scarico è completamente otturato dai tuoi capelli, ti asciughi e ti restano in mano le ciocche, ti guardi allo specchio e sono sempre di meno”. A Claudia è capitato di perderli tutti, in dieci minuti. Federica, invece, era in macchina con la figlia e per non farsi vedere, ha aperto il finestrino e li ha lasciati andare. Per lei uscire senza capelli è stato come lottare due volte, contro il cancro e contro il mondo che sapeva che stava male. Giovanna era una ragazzina quando ha iniziato mentre Massimiliano credeva che a cinquant’anni fosse normale perché si diventa vecchi. Sono i protagonisti di Capelli, il primo podcast dedicato alle diverse patologie che colpiscono il cuoio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) “Finché non ti capita non ci pensi. Poi, un giorno, entri in doccia e ti accorgi che lo scarico è completamente otturato dai tuoi capelli, ti asciughi e ti restano in mano le ciocche, ti guardi allo specchio e sono sempre di meno”. A Claudia è capitato di perderli, in. Federica, invece, era in macchina con la figlia e per non farsi vedere, ha aperto il finestrino e li ha lasciati andare. Per lei uscire senza capelli è stato come lottare due volte, contro il cancro e contro il mondo che sapeva che stava male. Giovanna era una ragazzina quando ha iniziato mentre Massimiliano credeva che a cinquant’anni fosse normale perché si diventa vecchi. Sono i protagonisti di Capelli, ildedicato alle diverseche colpiscono il...

