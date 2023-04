Leicester City – Aston Villa: probabili formazioni (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo i risultati contrastanti del weekend, Leicester City e Aston Villa scendono in campo al King Power per la sfida di martedì 4 aprile in Premier League. Le Foxes sono state sconfitte all’ultimo minuto dal Crystal Palace per 2-1, mentre gli uomini di Unai Emery hanno continuato la loro striscia di risultati positivi battendo il Chelsea per 2-0. Il calcio di inizio di Leicester City – Aston Villa è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Leicester City – Aston Villa a che punto sono le due squadre Leicester City Dal tenere da solo la sua squadra in partita al segnare uno degli autogol più sfortunati che la Premier League vedrà in questa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo i risultati contrastanti del weekend,scendono in campo al King Power per la sfida di martedì 4 aprile in Premier League. Le Foxes sono state sconfitte all’ultimo minuto dal Crystal Palace per 2-1, mentre gli uomini di Unai Emery hanno continuato la loro striscia di risultati positivi battendo il Chelsea per 2-0. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDal tenere da solo la sua squadra in partita al segnare uno degli autogol più sfortunati che la Premier League vedrà in questa ...

