Leicester | Brendan Rodgers ai saluti | rescissione consensuale per il tecnico

(Di domenica 2 aprile 2023) Il, dopo gli ultimi deludenti risultati, ha deciso di cambiare la guida tecnica in panchina ed ha annunciato mediante un comunicato lacon: “lascia il King Power Stadium come uno degli allenatori di maggior successo nella storia del club dopo averci guidato al nostro tanto atteso primo trionfo in FA Cup nel 2021, alla conquista dalla Community Shield nello stesso anno, raggiungendo due dei tre migliori piazzamenti in Premier League del club, con qualificazioni in Europa, inclusa la nostra prima semifinale europea nel 2022”. Salutano anche il vice Chris Davies e il preparatore atletico Glen Driscoll. Il presidente del club inglese Aiyawatt Srivaddhanaprabha ha spiegato la scelta della società: “I risultati della squadra sotto ...

Si conclude l'avventura di Brendan #Rodgers sulla panchina del #Leicester ? ?? Decisiva la sconfitta di ieri contro… PAREEECE que professor BRENDAN RODGERS foi de cavaco e viola no Leicester City.

Oltre alla formazione spagnola, su Bremer sarebbe da registrare anche l'attenzione deldiRodgers, che per il prossimo giugno potrebbe mettere sul tavolo un'offerta da 40 milioni di ...La formazione diRodgers sta in ogni caso attraversando un momento molto particolare e per prima cosa deve cercare di blindare la salvezza. È sicuro che ilvalga più di un misero ...Calciomercato Juventus,all'assalto di BremerLa squadra allenata daRodgers, che quest'anno sta giocando per evitare la retrocessione in Championship, è alla ricerca di un sostituto ...

LEICESTER (Regno Unito) - Brendan Rodgers non è più l'allenatore del Leicester. Il tecnico nordirlandese si separa in maniera consensuale dal club inglese dopo quattro anni. "Brendan lascia il King ...Leicester City have sacked manager Brendan Rodgers following a fifth defeat in six Premier League matches. The Foxes dropped into the relegation places with a 2-1 defeat by Crystal Palace on Saturday.