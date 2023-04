Lega Serie A, il pallone di Napoli-Milan sarà messo all’asta (Di domenica 2 aprile 2023) Grazie alla collaborazione tra Socios Collectibles e Lega Serie A, i palloni di 25 partite – tra Serie A TIM e Coppa Italia Frecciarossa – che finiranno in rete saranno riscattabili dai tifosi sull’ app Socios.com. L’autenticità dei palloni che saranno collezionati durante le partite sarà certificata su Gameused.com grazie all’integrazione di un chip NFC che, in aggiunta, consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento attraverso il proprio smartphone. La campagna prenderà il via oggi, con due partite, tra cui l`attesissima sfida serale tra Napoli e Milan che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. “Dopo il grande successo registrato dall’asta dei palloni della finale di EA SPORTS Supercup, abbiamo deciso di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Grazie alla collaborazione tra Socios Collectibles eA, i palloni di 25 partite – traA TIM e Coppa Italia Frecciarossa – che finiranno in rete saranno riscattabili dai tifosi sull’ app Socios.com. L’autenticità dei palloni che saranno collezionati durante le partitecertificata su Gameused.com grazie all’integrazione di un chip NFC che, in aggiunta, consentirà al proprietario deldi guardare il gol in qualsiasi momento attraverso il proprio smartphone. La campagna prenderà il via oggi, con due partite, tra cui l`attesissima sfida serale trache andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. “Dopo il grande successo registrato ddei palloni della finale di EA SPORTS Supercup, abbiamo deciso di ...

