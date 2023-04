Leclerc lamenta una stagione “disastrosa” dopo il ritiro dal GP d’Australia (Di domenica 2 aprile 2023) Il pilota della Ferrari è partito dalla settima posizione all’Albert Park, ma non è riuscito a tradurre questo risultato in punti dopo essere finito nella ghiaia alla terza curva per colpa di Fernando Alonso. Sebbene lo spagnolo sia stato inizialmente indagato dagli steward della FIA, è stato poi scagionato dopo che i replay hanno mostrato che non aveva nessuna possibilità di andare con il suo compagno di squadra dell’Aston Martin, Lance Stroll, all’interno della battaglia a tre. Leclerc lamenta una stagione disastrosa Quest’ultima delusione va ad aggiungersi a un inizio d’anno infelice per Leclerc, dopo il ritiro in Bahrain e la penalità in griglia in Arabia Saudita. “Non dovrebbe accadere così spesso”, ha dichiarato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 aprile 2023) Il pilota della Ferrari è partito dalla settima posizione all’Albert Park, ma non è riuscito a tradurre questo risultato in puntiessere finito nella ghiaia alla terza curva per colpa di Fernando Alonso. Sebbene lo spagnolo sia stato inizialmente indagato dagli steward della FIA, è stato poi scagionatoche i replay hanno mostrato che non aveva nessuna possibilità di andare con il suo compagno di squadra dell’Aston Martin, Lance Stroll, all’interno della battaglia a tre.unaQuest’ultima delusione va ad aggiungersi a un inizio d’anno infelice perilin Bahrain e la penalità in griglia in Arabia Saudita. “Non dovrebbe accadere così spesso”, ha dichiarato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Leclerc lamenta una stagione “disastrosa” dopo il ritiro dal GP d’Australia - SimoneFloscoli : @SkySportF1 Charles #Leclerc un altro errore …voglio vedere cosa si inventa oggi ! Ditegli che si possono fare anch… - ReignOfTheSerie : Altra delusione Leclerc. È un problema pilota (e quindi cambiare l'anno prossimo) o è un problema della macchina co… - larebe__ : @charles_lefast La mia fortuna è stata che non ho guardato gli ultimi minuti non ero presente in piena polemica, se… - larebe__ : RT @AnaFerrariHeart: @charles_lefast E l’anno scorso “Leclerc deve alzare la voce, non deve prendersi sempre le colpe” Quest’anno “è una cr… -