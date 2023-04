Lecce, i convocati di Baroni in vista del match contro l’Empoli (Di domenica 2 aprile 2023) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di domani contro l’Empoli Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di domani contro l’Empoli. Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone. Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Ciucci, Gallo, Gendrey, Pezzella, Romagnoli, Tuia. Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand. Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Marco, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriindeldi domaniMarco, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriindeldi domani. Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone. Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Ciucci, Gallo, Gendrey, Pezzella, Romagnoli, Tuia. Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand. Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling. L'articolo proviene da Calcio News 24.

