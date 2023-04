Lecce, Baroni: «Empoli? Dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte» (Di domenica 2 aprile 2023) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa. Empoli – «A volte si pensa troppo al risultato, che sia positivo o negativo. Serve essere centrati rispetto alla prestazione, perché è l’unica via percorribile. Dobbiamo essere bravi con voglia e determinazione a portare gli episodi dalla nostra parte. L’Empoli ha giovani interessanti e spirito di iniziativa. Siamo due squadre simili, perciò sarà complesso prevedere un risultato. Può sicuramente essere una partita decisa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «A volte si pensa troppo al risultato, che sia positivo o negativo. Servecentrati rispetto alla prestazione, perché è l’unica via percorribile.con voglia e determinazione agli. L’ha giovani interessanti e spirito di iniziativa. Siamo due squadre simili, perciò sarà complesso prevedere un risultato. Può sicuramenteuna partita decisa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lecce; Baroni, ad Empoli per ripartire in campionato Tecnico salentini:avversario determinato, ho dubbi su formazione - ansacalciosport : Calcio: Lecce; Baroni, ad Empoli per ripartire in campionato. Tecnico salentini:avversario determinato, ho dubbi su… - stranifattinews : Serie A, Lecce in campo domani a Empoli. Baroni ha dubbi sulla formazione. Assente Umtiti - persemprecalcio : ???? In conferenza stampa, #Baroni ha presentato la sfida tra il #Lecce e l'#Empoli che si disputerà al #Castellani d… - SoloLecceIT : Lecce verso Empoli, BARONI avverte: 'squadre allo stesso livello, decide la variante del singolo episodio' -