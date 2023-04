Leao | «Questo è il Milan Ho avuto mesi complicati | ma ora…»

(Di domenica 2 aprile 2023) Rafael, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri in casa del Napoli: le sue dichiarazioni Rafaelha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dela Napoli. VITTORIA – «Sapevamo sarebbe stata una partita importante contro un grande avversario che sta facendo una grande stagione. Abbiamo ascoltato qualche parola fuori dalche ci ha dato un’energia in più. Voglio ringraziare i tifosi, la squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile.è il». CRITICHE – «Voglio solo rispondere in campo. Mi piace ascoltare l’allenatore, queste cose mi danno ancora più carica. Houn paio di, ora mi sono ritrovato grazie ai compagni e ...

8,5 : il Milan ha bisogno di. Al 17' apre le marcature con un dolce tocco sotto a tu per tu con Meret. Poi manda al bar Rrahmani e spara con il sinistro trovando un bellissimo gol ...Male, poi, sul 3 - 0 die leggero sul gol di Saelemaekers. Kim 4,5 : sfortunato il tocco sul 2 ... Manca Osimhen, è vero, ma in Champions non potrà rivedersiatteggiamento tattico e di ...è un fattore: i margini di crescita sono ancora notevolissimi, anche perchè il black out, qua e là, non se lo fa mancare mai. Giroud 6,5: fa a sportellate e fa salire la squadra con ...

Leao: "Questo è il Milan. Critiche Rispondo in campo" DAZN

L'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria esterna per 0-4 sul campo del Napoli.Si sta giocando Napoli-Milan, il primo dei tre confronti ravvicinati che impegneranno gli azzurri e i rossoneri nel mese di aprile, considerando le gare d’andata e ritorno delle semifinali di Champion ...