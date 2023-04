Leao: «Mi piace rispondere in campo e ascoltare l’allenatore, quello che dicono fuori non mi interessa» (Di domenica 2 aprile 2023) Il peggior nemico del Napoli di questa sera, l’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. «Sapevamo che era una partita importante e abbiamo sentito delle cose che ci hanno dato energia in più. Voglio ringraziare i nostri tifosi e la squadra perché abbiamo fatto un lavoro incredibile». Vuoi spiegare queste cose che hai sentito e che hanno motivato la tua esultanza? Leao: «Voglio solo rispondere in campo, sono un ragazzo a cui piace ascoltare l’allenatore e chi lavora qui, ma chi è fuori non mi interessa. Ho avuto un paio di mesi complicati ma ora mi sono ritrovato» Cosa significa per te tornare al gol? «È un sentimento incredibile, ma anche se non facevo gol abbiamo fatto una partita ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Il peggior nemico del Napoli di questa sera, l’attaccante del Milan, Rafael, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. «Sapevamo che era una partita importante e abbiamo sentito delle cose che ci hanno dato energia in più. Voglio ringraziare i nostri tifosi e la squadra perché abbiamo fatto un lavoro incredibile». Vuoi spiegare queste cose che hai sentito e che hanno motivato la tua esultanza?: «Voglio soloin, sono un ragazzo a cuie chi lavora qui, ma chi ènon mi. Ho avuto un paio di mesi complicati ma ora mi sono ritrovato» Cosa significa per te tornare al gol? «È un sentimento incredibile, ma anche se non facevo gol abbiamo fatto una partita ...

