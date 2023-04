Le storture del Payback introdotto dal Governo Renzi e attuato da Draghi. Tutti i rischi per la Sanità pubblica nell’inchiesta di Report (Di domenica 2 aprile 2023) Il Payback sui dispositivi è una legge voluta dal Governo Renzi (ministro della Salute Beatrice LoRenzin) nel 2015, ma attivata da Draghi subito dopo le dimissioni. Ma quali saranno le conseguenze per il Servizio Sanitario Nazionale? Se lo chiede la trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci, in onda domani sera, con un’inchiesta di Luca Bertazzoni. Le storture del Payback introdotto dal Governo Renzi e attuato da Draghi Le Regioni sforano il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici e le aziende fornitrici devono risponderne restituendo fino al 50% di quanto incassato dalle gare di appalto. Più di 4000 piccole e medie imprese del settore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Ilsui dispositivi è una legge voluta dal(ministro della Salute Beatrice Lon) nel 2015, ma attivata dasubito dopo le dimissioni. Ma quali saranno le conseguenze per il Servizio Sanitario Nazionale? Se lo chiede la trasmissione, condotta da Sigfrido Ranucci, in onda domani sera, con un’inchiesta di Luca Bertazzoni. LedeldaldaLe Regioni sforano il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici e le aziende fornitrici devono risponderne restituendo fino al 50% di quanto incassato dalle gare di appalto. Più di 4000 piccole e medie imprese del settore ...

