Le ‘sciabolate’ per nulla ‘morbide’ di un Piccinini che sbaglia tutto stroncano le speranze giallorosse

(Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiMani tra i capelli, incredulità, sgomento. Qualcuno prende subito il cellulare per rivedere le immagini, per ingrandire una scena che dal lontano settore ospiti dello stadio San Nicola appare ridotta ai minimi termini. Quei puntini che si muovono sul rettangolo verde diventano così sagome definite, protagoniste – loro malgrado – di un thriller venuto male. Ce n’è una in particolare, in maglia fosforescente, la cui recitazione non convince. Nel giro di quattro minuti guasta i piani del Benevento, gli sbarra la strada e lo butta giù dalla torre.di Forlì con una ‘sciabolata morbida’ (come la definirebbe un suo ben più noto omonimo) disintegra il piano partita di Stellone prima negando ai giallorossi un penalty solare e poi eliminando dalla contesa Gennaro Acampora, che in questo campionato mai aveva giocato così bene come nella prima ...