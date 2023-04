Le parole di Mourinho dopo Roma - Samp 3 - 0 | rivivi la diretta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Zeroazero : ROMA-SAMPDORIA 3-0: LE PAROLE DEI DUE ALLENATORI! ???? - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: Mourinho ferma i cori contro Stankovic. Deki: 'Lo ringrazio, certe parole non mi offendono' - VoceGiallorossa : ???Le parole di Llorente al termine della vittoria con la Sampdoria #ASRoma #RomaSampdoria #SerieA… - LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ???#Roma: le parole di #mourinho ai microfoni di #dazn #fantacalcio #RomaSampdoria - Tutfantacalcio : ???#Roma: le parole di #mourinho ai microfoni di #dazn #fantacalcio #RomaSampdoria -

batte il suo amico Stankovic e si riscatta dopo il derby perso. Il tecnico torna a parlare ... Ecco ledel tecnico giallorosso in ...Queste lediin conferenza stampa . Sul futuro: ' Quello che si scrive di me Io del mio futuro, del mio stato d'anima, non ne parlo con amici, non ne parlo con i compagni e con i ...Sono stato insultato tante volte e in modi diversi negli stadi, ho costruito intorno a me un muro di protezione e sono sicuro che Deki ha fatto lo stesso" ledi. "E' un grande uomo ma ...

Mourinho ritrova le parole: l'allenatore della Roma torna a parlare dopo il 3-0 alla Sampdoria TUTTO mercato WEB

(Adnkronos) – Cori dei tifosi della Roma contro il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, apostrofato come “zingaro”. L’allenatore della Roma, José Mourinho, si è speso in prima persona per fermarl ...Jose Mourinho resta aggrappato alla Champions, agganciando l'Inter: le parole dello Special One dopo la vittoria della Roma con la Sampdoria ...