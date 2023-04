Le pagelle di Juventus-Hellas Verona 1-0 | bianconeri di misura

Leggi su 11contro11

(Di domenica 2 aprile 2023) Di seguito riportiamo ledella sfida tra, terzo anticipo del 28° turno del campionato di Serie A. Risultato nel rispetto del pronostico: una vittoria risicata senza subire goal ma che ha mostrato unasottotono e uncombattivo e che può ancora sperare nella salvezza vista la prestazione di oggi. Rientro con goal per Kean a cui si associa una prestazione convincente del giocatore. Milk volenteroso ma ancora non nel pieno della forma fisica. Allegri effettua una turnazione di uomini che gli consente di risparmiare energie in vista dei numerosi impegni del mese di aprile. LediPrima di analizzare le ...