"Le Ong possono favorire gli scafisti". Gli italiani smontano la sinistra

(Di domenica 2 aprile 2023) Il 43% degliè scettico sull'operato delle navi delle Ong, che invece vengono osannate solo dal 32%. E il 62% chiede di non aumentare il numero di stranieri nel nostro Paese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giraldiorazio : Questo è quello che devono fare tutti quelli che sono favorevoli alle ong mantenerli con i loro denari allora si che si si possono buoni - Claudio38832840 : RT @Mitico_Steve: @siriomerenda le ONG devono stare agli ordini della Capitaneria, non il contrario, i migranti DEVE salvarli la Guardia Co… - kiariva46 : @Stelio_Bonsegna Prima iniziate …prima risolviamo!!! I volontari sostenitori dell’accoglienza possono andare co… - lata_pino : @ImolaOggi Son gli stipendi che vorrebbero imporci quelli del PD in combutta con sindacati, ong e EU. Così possono,… - armidago68 : @mecudiii @alessandrazinit @emergency_ong che però possono decidere sulla sua vita e su quella di altri esseri umani -

... invece che fare la guerra allebisogna chiedere un 'Mare nostrum' europeo con pieno mandato ... Non riesce a dire agli alleati nazionalisti che nonavere i benefici di chi fa parte dell'Ue ...Le 'granate di disaccerchiamento'avere delle conseguenze gravissime, lacerare mani, dita e ... L'Amnesty International ha condannato duramente tali violenze . Il Consiglio dell'Ordine degli ......(nel tondo) nella riunione del collegio dei commissari dell'8 febbraio scorso a Bruxelles... nè tollerabili le presunte attività umanitarie delledecise a far sbarcare in Italia, e di ...

Migranti Ong Linardi contro Piantedosi: "Strumentalizzazione politica" Stranieri in Italia

Il 43% degli italiani è scettico sull'operato delle navi delle Ong, che invece vengono osannate solo dal 32%. E il 62% chiede di non aumentare il numero di stranieri nel nostro Paese ...La speranza di un qualche ravvedimento da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo le tante bastonature europee.