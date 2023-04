Le notizie di scienza della settimana (Di domenica 2 aprile 2023) Lo scioglimento dei ghiacci antartici influenza le correnti oceaniche, le labbra dei dinosauri, valutazione del vaccino anticovid dell’AstraZeneca, gli ultrasuoni delle piante sotto stress, pausa per l’intelligenza artificiale: l’attualità scientifica. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 2 aprile 2023) Lo scioglimento dei ghiacci antartici influenza le correnti oceaniche, le labbra dei dinosauri, valutazione del vaccino anticovid dell’AstraZeneca, gli ultrasuoni delle piante sotto stress, pausa per l’intelligenza artificiale: l’attualità scientifica. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : A cinque secoli di distanza la scienza svela perché i grandi maestri del Rinascimento come Leonardo e Botticelli ag… - LafayetteAmore : RT @SiciliaPreziosa: Sapete che sull'#Etna esiste una grotta dedicata a #PieroAngela. La #storia del ritrovamento e dove si trova (non è un… - ivomez : RT @universo_astro: @FratellidItalia @FrancescoLollo1 Siete dei pericolosi bufalari a difesa delle lobby Ignoranti e proibizionisti https… - maatiside : RT @SiciliaPreziosa: Sapete che sull'#Etna esiste una grotta dedicata a #PieroAngela. La #storia del ritrovamento e dove si trova (non è un… - Lillino13390950 : RT @ValeReinstated: Di converso l'associazione dei radicaloidi scrisse a Zelensky per fare pressione sulla Melona e farle accettare la mate… -