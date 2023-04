Le “Anziane per il clima” portano la Svizzera davanti alla Corte di Strasburgo: “Tra di noi si muore sempre di più per il caldo estremo” (Di domenica 2 aprile 2023) Non sono solo i giovani a lottare per il clima. Un gruppo di 2mila donne svizzere, con un’età media di 73 anni, hanno portato la crisi ecologica davanti alla Corte europea dei diritti umani (Cedu). Si fanno chiamare “Anziane per il clima” e la loro è la prima causa legale discussa a questo livello. Il tribunale di Strasburgo, dal 29 marzo 2023, è chiamato infatti a esaminare l’impatto del collasso ambientale sui diritti dell’uomo e, in particolare, la responsabilità della Svizzera, che non ha, secondo le ricorrenti, attuato strategie di mitigazione e adattamento efficaci. La Cedu potrebbe utilizzare il caso per definire standard chiari da applicare alle future sentenze in materia. “Alcuni dicono: perché vi lamentate, morirete comunque. Ma noi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Non sono solo i giovani a lottare per il. Un gruppo di 2mila donne svizzere, con un’età media di 73 anni, hanno portato la crisi ecologicaeuropea dei diritti umani (Cedu). Si fanno chiamare “per il” e la loro è la prima causa legale discussa a questo livello. Il tribunale di, dal 29 marzo 2023, è chiamato infatti a esaminare l’impatto del collasso ambientale sui diritti dell’uomo e, in particolare, la responsabilità della, che non ha, secondo le ricorrenti, attuato strategie di mitigazione e adattamento efficaci. La Cedu potrebbe utilizzare il caso per definire standard chiari da applicare alle future sentenze in materia. “Alcuni dicono: perché vi lamentate, morirete comunque. Ma noi non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aliciasbb : RT @fattoquotidiano: Le “Anziane per il clima” portano la Svizzera davanti alla Corte di Strasburgo: “Tra di noi si muore sempre di più per… - fattoquotidiano : Le “Anziane per il clima” portano la Svizzera davanti alla Corte di Strasburgo: “Tra di noi si muore sempre di più… - Malatempora72 : @alicejuvelove E tutti i battitori liberi non si contano? Persone anziane, giovani , giovanissimi e persino bambi… - elvise1657 : RT @AlessiaBizzo: Vergognati tu e quelli come te. Non stai solo oltraggiando quello che per milioni di credenti è il Santo Padre,ma anche t… - salvfor3 : RT @AlessiaBizzo: Vergognati tu e quelli come te. Non stai solo oltraggiando quello che per milioni di credenti è il Santo Padre,ma anche t… -