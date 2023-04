Lazio, vincere a Monza vale un pezzetto di Champions. Palladino per imbrigliare anche Sarri (Di domenica 2 aprile 2023) E’ l’ennesima prova del nove per la Lazio quella di Monza, dove la squadra di Sarri, a distanza di due settimane dal capolavoro nel derby, cerca risposte e continuità, questa sconosciuta in una stagione in cui comunque la crescita dei singoli e del gruppo è stata lampante e a testimoniarlo c’è il secondo posto, che può verosimilmente essere rinforzato. La qualificazione in Champions, al momento nelle mani dei biancocelesti, è ormai l’obiettivo di questa stagione in cui si è usciti da tutte le coppe possibili e sarebbe una grande soddisfazione che andrebbe a testimoniare come il progetto di affidarsi al tecnico toscano per fare il salto di qualità, con un mercato invece di fatto votato alle conferme e a sostituzioni mirate, peraltro spesso criticato proprio dall’allenatore, sia stata un’intuizione importante di Lotito ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) E’ l’ennesima prova del nove per laquella di, dove la squadra di, a distanza di due settimane dal capolavoro nel derby, cerca risposte e continuità, questa sconosciuta in una stagione in cui comunque la crescita dei singoli e del gruppo è stata lampante e a testimoniarlo c’è il secondo posto, che può verosimilmente essere rinforzato. La qualificazione in, al momento nelle mani dei biancocelesti, è ormai l’obiettivo di questa stagione in cui si è usciti da tutte le coppe possibili e sarebbe una grande soddisfazione che andrebbe a testimoniare come il progetto di affidarsi al tecnico toscano per fare il salto di qualità, con un mercato invece di fatto votato alle conferme e a sostituzioni mirate, peraltro spesso criticato proprio dall’allenatore, sia stata un’intuizione importante di Lotito ...

