Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto (Di domenica 2 aprile 2023) Monza (ITALPRESS) – La Lazio espugna l'U-Power Stadium battendo il Monza per 2-0 grazie alle reti di Pedro e Milinkovic-Savic confermando il secondo posto e aggiungendo un tassello in più alla corsa Champions mentre Palladino, nonostante una buona prestazione, è costretto ad incassare la terza partita consecutiva senza vittoria. Immobile, il protagonista più atteso dopo un mese di stop, parte in panchina, Sarri gli preferisce Pedro dal 1?. Il tecnico, ancora una volta, dimostra di avere il polso della situazione visto che è proprio lo spagnolo a far correre il primo brivido sulla schiena del portiere avversario Di Gregorio con un sinistro dal limite che sorvola di poco la traversa. Sono le prove generali del gol, che arriva al minuto 13 quando Zaccagni se ne va sulla sinistra, mette in mezzo un pallone ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023)(ITALPRESS) – Laespugna l'U-Power Stadium battendo ilper 2-0 grazie alle reti di Pedro e Milinkovic-Savic confermando ile aggiungendo un tassello in più alla corsa Champions mentre Palladino, nonostante una buona prestazione, è costretto ad incassare la terza partita consecutiva senza vittoria. Immobile, il protagonista più atteso dopo un mese di stop, parte in panchina, Sarri gli preferisce Pedro dal 1?. Il tecnico, ancora una volta, dimostra di avere il polso della situazione visto che è proprio lo spagnolo a far correre il primo brivido sulla schiena del portiere avversario Di Gregorio con un sinistro dal limite che sorvola di poco la traversa. Sono le prove generali del gol, che arriva al minuto 13 quando Zaccagni se ne va sulla sinistra, mette in mezzo un pallone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto - - MasterblogBo : MONZA (ITALPRESS) – La Lazio espugna l’U-Power Stadium battendo il Monza per 2-0 grazie alle reti di Pedro e Milink… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto - - not_Furge : RT @Luca_Cilli: Impressionante la #Lazio. Sia per la qualità dei suoi interpreti e del calcio che propone, ma anche per la consapevolezza e… - glooit : La Lazio vince anche a Monza, e consolida il secondo posto leggi su Gloo -