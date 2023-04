(Di domenica 2 aprile 2023)(ITALPRESS) – Laespugna l’U-Power Stadium battendo ilper 2-0 grazie alle reti di Pedro e Milinkovic-Savic confermando ile aggiungendo un tassello in più alla corsa Champions mentre Palladino, nonostante una buona prestazione, è costretto ad incassare la terza partita consecutiva senza vittoria. Immobile, il protagonista più atteso dopo un mese di stop, parte in panchina, Sarri gli preferisce Pedro dal 1?. Il tecnico, ancora una volta, dimostra di avere il polso della situazione visto che è proprio lo spagnolo a far correre il primo brivido sulla schiena del portiere avversario Di Gregorio con un sinistro dal limite che sorvola di poco la traversa. Sono le prove generali del gol, che arriva al minuto 13 quando Zaccagni se ne va sulla sinistra, mette in mezzo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Lazio vince a Monza e consolida il secondo postoMONZA (ITALPRESS) - La Lazio espugna l'U-Power Stadium battendo il… - AnsaRomaLazio : La Lazio vince anche a Monza, e consolida il secondo posto. 2-0 con le reti di Pedro e Milinkovic Savic, Sarri sorr… - IlModeratoreWeb : Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto - - LALAZIOMIA : #Lazio #Notizie #InEvidenza Sarri vince ma c’è stato un problema: “Una cosa non mi è piaciuta” - vivereitalia : Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto -

Lasul campo del Monza con il punteggio di 2 - 0, nella sfida valida per il 28° turno della Serie A. Decidono i gol nel primo di tempo di Pedro , ben servito da Zaccagni e nella ripresa di ...Lavola sulle ali di Pedro e Milinkovic - Savic. I biancocelesti allungano al secondo posto: l'analisi di Sarri dopo la vittoria sul Monza È unachee convince quella che a Monza riesce a fare bottino pieno battendo la squadra di Raffaele Palladino con un gol per tempo. Sarri si gode il ritorno al gol di Pedro e Milinkovic - Savic ...... un gioiello che vale il raddoppio e al serbo un posto nella storia diventando il miglior marcatore straniero della. Il Monza prova a rientrare in partita, Palladino cerca di pescare dalla ...

Pedro e la perla di Milinkovic su punizione, la Lazio vince a Monza e allunga a +5 sull'Inter terza ilmessaggero.it

I biancocelesti passano a Monza, mentre i liguri impattano al Picco contro la Salernitana E’ sempre più lanciata la Lazio, che vola al secondo in posto in classifica e allunga, almeno momentaneamente, ...Il tecnico biancoceleste ha commentato la vittoria della sua squadra all'U-Power Stadium. Milinkovic: "Rinnovo Non voglio parlarne, penso solo al campo" ...