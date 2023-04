Lazio, Tare: «I rinnovi di alcuni giocatori non sono legati alla Champions» (Di domenica 2 aprile 2023) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match contro il Monza. Le dichiarazioni Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Io me l’aspettavo, ho sempre detto che abbiamo una grande squadra che può fare bene. Per me non è una sorpresa. La Champions non un obbligo? Non mi piacciono i giochi delle parole, mi piace il campo e vedere cosa fa la squadra. Non mi piace dire opportunità o obiettivo, siamo determinati a raggiungere la Champions che è fondamentale per il nostro progetto. Parliamo poco e lavoriamo tanto. rinnovi alcuni giocatori? Non sono legati alla Champions». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Igli, direttore sportivo della, ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match contro il Monza. Le dichiarazioni Igli, direttore sportivo della, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Io me l’aspettavo, ho sempre detto che abbiamo una grande squadra che può fare bene. Per me non è una sorpresa. Lanon un obbligo? Non mi piacciono i giochi delle parole, mi piace il campo e vedere cosa fa la squadra. Non mi piace dire opportunità o obiettivo, siamo determinati a raggiungere lache è fondamentale per il nostro progetto. Parliamo poco e lavoriamo tanto.? Non». L'articolo ...

