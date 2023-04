Lazio, Sarri: «La corsa per la Champions è ancora lunga» (Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Maurizio Sarri dopo la vittoria della Lazio contro il Monza: «La solidità difensiva è il passo che ci permette di stare in zone importanti di classifica» Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Monza. Di seguito le sue parole. GARA – «Questa è una squadra che prima o poi ti fa soffrire durante la partita, è inevitabile. Abbiamo fatto una buona partita, non mi è piaciuta la gestione finale ma per 80 minuti abbiamo fatto un’ottima gara. Abbiamo preso 3 punti importanti in una corsa che è ancora molto lunga, ci sono ancora 30 punti in palio. Non era impossibile un mese fa e non è facile adesso». MILINKOVIC – «Milinkovic oggi ha fatto un percorso inverso rispetto alla squadra, ha fatto un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Mauriziodopo la vittoria dellacontro il Monza: «La solidità difensiva è il passo che ci permette di stare in zone importanti di classifica» Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Monza. Di seguito le sue parole. GARA – «Questa è una squadra che prima o poi ti fa soffrire durante la partita, è inevitabile. Abbiamo fatto una buona partita, non mi è piaciuta la gestione finale ma per 80 minuti abbiamo fatto un’ottima gara. Abbiamo preso 3 punti importanti in unache èmolto, ci sono30 punti in palio. Non era impossibile un mese fa e non è facile adesso». MILINKOVIC – «Milinkovic oggi ha fatto un percorso inverso rispetto alla squadra, ha fatto un ...

