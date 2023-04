Lazio | Milinkovic-Savic | «Questi sono tre punti enormi | siamo ancora secondi e speriamo che non vinca il Milan»

(Di domenica 2 aprile 2023) Sergej, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro il Monza Sergej, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE – «tree abbiamo visto che l’Inter non ha vinto eche ilnon. Mi mancava tanto il gol, tante critiche, tante parole negative e sicuramente mi darà una mano enorme. E’ stato un periodo duro per me, provo a dare sempre di più e migliorare e oggi è arrivato un gol su punizione che era da un po’ di tempo che mi allenavo. Andiamo a ...

- Savic 7 : calcia una magistrale punizione che gli vale il primato di miglior marcatore straniero nella storia della. Sembra giocare quasi da fermo, non certo per pigrizia ma a ...Lavola con il gol di Pedro nel primo tempo e con la punizione magistrale di- Savic nella ripresa. Ecco il 2 - 0 firmato da Sarri su Palladino, utile per accelerare nella lotta ...Monza -0 - 2 Laespugna l'U - Power Stadium battendo il Monza per 2 - 0 grazie alle reti di Pedro e- Savic confermando il secondo posto e aggiungendo un tassello in più alla corsa Champions mentre ...

Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, questi sono i voti uffici ...Monza, 2 apr. – (Adnkronos) – “Questa è una squadra che ti fa soffrire durante la partita, il momento in cui devi correre indietro al Monza ci sta. Non mi è piaciuta la gestione finale, prendere un co ...