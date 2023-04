Lazio | Milinkovic-Savic allontana il rinnovo | 'Non ci penso | c'è solo il campo'

(Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Sergej, centrocampista della, ai microfoni di Dazn dopo il gol nella vittoria contro il Monza: "Questi so...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 65 - Rete numero 65 con la maglia della Lazio per Sergej Milinkovic-Savic considerando tutte le competizioni: il ce… - mattparkerrrr : RT @Corriere: Pedro e Milinkovic: la Lazio vince 2-0 a Monza. Ma Luis Alberto si arrabbia con Sarri - lulic71xsempre : RT @OptaPaolo: 65 - Rete numero 65 con la maglia della Lazio per Sergej Milinkovic-Savic considerando tutte le competizioni: il centrocampi… - News24Italy : #Monza-Lazio 0-2, gol di Pedro e Milinkovic-Savic - labaro1900 : Sta partita l'anno scorso l'avremmo vinta col cazzo. E invece ci siamo presi 3 punti letteralmente di platino.… -

Lavince e consolida la propria posizione tra le prime quattro in classifica. Contro il Monza decidono le rete di Pedro e la splendida punizione di- Savic. Ennesimo clean sheet ...AGI - Laespugna l'U - Power Stadium battendo il Monza per 2 - 0 grazie alle reti di Pedro e- Savic confermando il secondo posto e aggiungendo un tassello in più alla corsa Champions mentre ......30 Vallefoglia - Novara 1 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Verona - Civitanova 1 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Bologna - Udinese 3 - 0 15:00 Monza -0 - 2 15:00 Spezia - ...

La Lazio va a vincere all’U-Power Stadium di Monza e conquista ... I biancorossi reagiscono, Provedel è provvidenziale su Petagna, ma nella ripresa subiscono il colpo del ko da Milinkovic-Savic, a ...biancocelesti consolidano il secondo posto: Pedro e Milinkovic stendono il Monza. Bologna straripante: 3-0 all’Udinese, sorpasso in classifica e aggancio alla Fiorentina. Shomurodov riprende la Salern ...